В прессе появилась информация о том, что «Краснодар» проявляет интерес к форварду Даниэлю Мансини из греческого «Ариса». Впрочем, в Россию 26-летний футболист не поедет. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» Мансини ведёт продвинутые переговоры с «Олимпиакосом», и сделка близка к завершению.

По нашим данным, между президентами «Ариса» и «Олимпиакоса» существует устная договорённость, а сам Мансини хочет остаться в Греции.

Отметим, что «Краснодар» предлагал за Даниэля Мансини 2 миллиона евро. При этом портал transfermarkt оценивает аргентинского футболиста в 2,5 миллиона евро.