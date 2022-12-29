Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семшов: «Были разговоры по испанскому «Вильярреалу»

29 Декабря 2022 • 17:46 Комментировать

Бывший полузащитник московских ЦСКА, «Торпедо» и «Динамо», а также петербургского «Зенита» Игорь Семшов рассказал об интересе со стороны испанского клуба в бытность выступления за «чёрно-белых».

«Когда играл с «Торпедо» в Кубке УЕФА, были разговоры по испанскому «Вильярреалу». Интерес был, но до конкретики не дошло», - приводит слова Семшова «Матч ТВ».

Спортсмен признался, что по достижении 30-летнего возраста у него были возможности перехода в европейские клубы, однако длительность контракта составляла бы не более одного года, в чём Семшов не видел особого смысла, ведь за это время невозможно привыкнуть к лиге и понять культуру страны.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов Торпедо Москва Вильярреал
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Декабря
19:07 · Молодёжное первенство
Финал «Кубка Игоря Колыванова» пройдёт в начале января
19:01 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев назвал главное действующее лицо РПЛ
18:57 · Россия. Премьер-лига
​Директор «Локомотива»: Трансферы ещё будут
18:52 · Россия. Премьер-лига
Деменко прокомментировал возможный переход Сперцяна в ПСВ
18:51 · Россия. Премьер-лига
Каррера: «Промес однозначно лучший игрок лиги»
18:42 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «Зенит» может только сам потерять чемпионство»
18:41 · Россия. Премьер-лига
​РПЛ показала страшный сон Карпина видео
18:39 · Россия. Первая лига
Бояринцев назвал самое важное событие в его карьере в уходящем году
18:29 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: Благодаря Абаскалю «Спартак» стал претендентом на золотые медали РПЛ
18:24 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Спартак» вернул ту силу и свою значимость для российского футбола, которой не хватало»
18:20 · Россия. Премьер-лига
​Директор «Локомотива» высказался о трансферах Пиняева и Глушенкова
18:18 · Россия. Премьер-лига
Семшов назвал самого талантливого российского игрока, которого он когда-то видел
18:17 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов: «В Испании РПЛ никого не волнует»
18:15 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Игра Промеса сильнее влияет на «Спартак», чем игра Малкома на «Зенит»
18:06 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Считаю Промеса лучшим футболистом 2022 года»
Все новости
Рекомендуем