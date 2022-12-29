Семшов: «Были разговоры по испанскому «Вильярреалу»

Бывший полузащитник московских ЦСКА, «Торпедо» и «Динамо», а также петербургского «Зенита» Игорь Семшов рассказал об интересе со стороны испанского клуба в бытность выступления за «чёрно-белых».

«Когда играл с «Торпедо» в Кубке УЕФА, были разговоры по испанскому «Вильярреалу». Интерес был, но до конкретики не дошло», - приводит слова Семшова «Матч ТВ».

Спортсмен признался, что по достижении 30-летнего возраста у него были возможности перехода в европейские клубы, однако длительность контракта составляла бы не более одного года, в чём Семшов не видел особого смысла, ведь за это время невозможно привыкнуть к лиге и понять культуру страны.