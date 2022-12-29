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В «Химках» высказались о возможном трансфере Лантратова в «Локомотив»

29 Декабря 2022 • 17:40 Комментировать

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев, ответил на вопрос о возможном переходе голкипера команды Ильи Лантратова в «Локомотив».

«Лантратов переходит в «Локомотив»? Давайте, когда эта информация будет соответствовать действительности, мы подтвердим официально. Сейчас пока не о чем говорить», — заявил Оленев Sport24.

Ранее сообщалось, что 27-летний вратарь в ближайшее время подпишет трудовое соглашение со столичным клубом, которое будет рассчитано на четыре года. В новой команде Лантратов будет выступать под 24-м игровым номером и станет зарабатывать около миллиона евро в год.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Химки Илья Лантратов Николай Оленев
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