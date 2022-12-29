Агент Уткина отреагировал на информацию о предложении услуг игрока клубам Серии А

Тимофей Бердышев, агент полузащитника «Ростова» Даниила Уткина, высказался о слухах, согласно которым услуги хавбека предлагались клубам Серии А.

«Кто предлагал, нужно у него и спрашивать. Я без понятия», — заявил представитель футболиста Metaratings.

Ранее сообщалось, что услуги Даниила Уткина, Игоря Дивеева (ЦСКА), Руслана Литвинова и Александра Соболева (оба – «Спартак») были предложены итальянским командам.

В текущем сезоне 23-летний Уткин принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и отдал девять голевых передач. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 7 миллионов евро.