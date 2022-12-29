Попов считает, что в России все игроки среднего уровня

Российский тренер Алексей Попов оценил уровень футболистов Российской премьер-лиги.

«Все футболисты у нас среднего уровня. Нет одного, кто бы выделялся. И если бы такой был, то он уехал бы в Европу», — приводит слова Попова «Матч ТВ».

Ранее лучшим футболистом 2022 года в России был признан нападающий московского «Спартака» Куинси Промес, он стал обладателем этой награды уже во второй раз в своей карьере.

После 17 туров лидером чемпионата России является «Зенит», имея в своем активе 42 набранных очка. На второй строчке идут «красно-белые» (36 очков), а замыкает тройку «Ростов» (35 очков).