Пресс-служба ПСВ — о возможном подписании Сперцяна: «Мы не реагируем на трансферные слухи»

В ПСВ высказались о возможном подписании полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Мы не будем комментировать никакую информацию о Сперцяне, так как он не игрок ПСВ. Мы не реагируем на трансферные слухи», — приводит слова пресс-службы нидерландского клуба издание «Спорт-Экспресс».

Ранее в СМИ появились слухи, что представители ПСВ уже общались с агентами Сперцяна о потенциальном трансфере. При этом отмечалось, что хавбек не планирует покидать «Краснодар» этой зимой.

В текущем сезоне 22-летний футболист принял участие в 21 матче во всех турнирах, забил десять мячей и сделал шесть ассистов. Трансферная стоимость Сперцяна оценивается в 9 млн евро.