«Краснодар» хочет подписать нападающего греческого «Ариса»

«Краснодар» заинтересован в приглашении нападающего «Ариса» Салоники Даниэля Мансини.

По сведениям Sport24, «быки» уже сделали официальное предложение «Арису». Кубанский клуб предложил за 26-летнего аргентинца два с половиной миллиона евро. Источник отмечает, что Мансини сможет зарабатывать в новом клубе один миллион евро в год.

Сообщается, что греки согласны отпустить своего футболиста, но сам игрок не горит желанием перебираться в Россию, он планирует взять паузу и подождать предложения от других команд.

В нынешнем сезоне нападающий сыграл в 16 матчах во всех турнирах, забил три мяча и сделал четыре ассиста. Трансферная стоимость аргентинца оценивается в 2,5 млн евро.