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«Краснодар» хочет подписать нападающего греческого «Ариса»

29 Декабря 2022 • 16:59 Комментировать
Арис Салоники
...
Панетоликос
Через 1 ч. 16 мин.

«Краснодар» заинтересован в приглашении нападающего «Ариса» Салоники Даниэля Мансини.

По сведениям Sport24, «быки» уже сделали официальное предложение «Арису». Кубанский клуб предложил за 26-летнего аргентинца два с половиной миллиона евро. Источник отмечает, что Мансини сможет зарабатывать в новом клубе один миллион евро в год.

Сообщается, что греки согласны отпустить своего футболиста, но сам игрок не горит желанием перебираться в Россию, он планирует взять паузу и подождать предложения от других команд.

В нынешнем сезоне нападающий сыграл в 16 матчах во всех турнирах, забил три мяча и сделал четыре ассиста. Трансферная стоимость аргентинца оценивается в 2,5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Арис Салоники Трансферы футбола - зима 2023 Даниэль Мансини
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АРИС САЛОНИКИ ПАНЕТОЛИКОС
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