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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Мостовой – о молодых дарованиях в РПЛ: «В такой стране, как Россия, они обязаны быть» эксклюзив

29 Декабря 2022 • 19:45 Комментировать

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что в России обязаны появляться молодые перспективные футболисты.

«Мы из года в год об этом говорим, тем более, в такой стране, как у нас, они обязаны быть! Я всегда говорил, что сами виноваты, если чего-то нет! У нас самая крупная страна. Всё время то паспорт кому-то дадут, то ещё что-то. А где свои? Из года в год говорят: «Давайте что-то делать», но так уже на протяжении долгих лет. Конечно, есть у нас и свои ребята молодые.

Другое дело – с чем сравнивать, если наши ребята не играют в международных матчах. На нашем уровне - нормально. Тот же Пиняев, ему 18 лет, а он уже себя зарекомендовал. У нас есть много ребят хороших. Они должны быть! У нас пример – сборная Хорватии. Команда, у которой население 5 миллионов, занимает второе и третье место на чемпионате мира», — сказал Мостовой.


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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой РПЛ
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