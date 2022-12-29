Экс-главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью «Евро-Футбол.Ру» ответил на вопрос, кто из российских молодых футболистов проявит себя по-новому в 2023 году.

«У нас много ребят достойных. У нас в «Ростове» множество таких, и в «Спартаке», и в Самаре. Говорить пофамильно, кто ярче остальных? Пиняева можно назвать, он на слуху сейчас у всех. Очень много хороших ребят появились, которые могут. Им нужно расти и не нужно давать авансы, они ещё растут, и у них есть перспектива», — сказал Балахнин.

18-летний Пиняев в зимнее трансферное окно перешёл из «Крыльев Советов» в «Локомотив». Полузащитник подписал контракт сроком на четыре года и будет защищать цвета «железнодорожников» под 19-м номером.

«Локомотив» ушёл на зимний перерыв на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков после 17 туров.