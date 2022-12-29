Голкипер «Химок» Илья Лантратов определился с игровым номером в «Локомотиве». По сведениям «Спорт-Экспресс», вратарь будет играть в столичном клубе под 24-м номером.

Ранее сообщалось, что 27-летний Лантратов близок к переходу в стан «железнодорожников». Трудовой договор между сторонами будет рассчитан на четыре года, а заработная плата игрока составит около одного миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 14 матчах Российской премьер-лиги, в которых пропустил 25 голов и три раза смог сохранить свои ворота «сухими». Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 1,8 миллиона евро.