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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лантратов выбрал игровой номер в «Локомотиве» слухи

29 Декабря 2022 • 16:50 Комментировать

Голкипер «Химок» Илья Лантратов определился с игровым номером в «Локомотиве». По сведениям «Спорт-Экспресс», вратарь будет играть в столичном клубе под 24-м номером.

Ранее сообщалось, что 27-летний Лантратов близок к переходу в стан «железнодорожников». Трудовой договор между сторонами будет рассчитан на четыре года, а заработная плата игрока составит около одного миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 14 матчах Российской премьер-лиги, в которых пропустил 25 голов и три раза смог сохранить свои ворота «сухими». Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 1,8 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Химки Илья Лантратов
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