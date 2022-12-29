​Семшов: В России тренеры не хуже Клоппа и Тухеля

Экс-футболист сборной России Игорь Семшов считает, что уровень российских тренеров недооценивается.

«Если поставить Тухеля или Клоппа в команду нижней восьмёрки РПЛ, не обижая наши клубы, мы бы еще посмотрели, как бы они работали», - высказался Семшов, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Семшов также отметил, что российским тренерам не доверяют в топ-лигах. Экс-футболист допустил, что Станислав Черчесов, который сейчас работает с «Ференцварошем», мог бы показывать хорошие результаты в статусном чемпионате.

«Думаю, у нас тренеры не хуже. Просто мы не работаем в Европе, варимся в своем соку и из-за этого думаем, что хуже», - высказался Семшов.

Напомним, что недавно Игорь Семшов стал главным тренером «Чайки».