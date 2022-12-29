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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баженов: «Для меня открытием года стал Руслан Литвинов»

29 Декабря 2022 • 16:21 Комментировать

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов ответил на вопрос о том, какого футболиста он считает открытием года в РПЛ.

«Для меня открытием года стал Руслан Литвинов. Парень очень быстро прогрессирует, играет очень уверенно сразу на нескольких позициях. Он становится лидером команды», — приводит слова Баженова «РБ Спорт».

По мнению функционера, от Литвинова зависит игровая модель «Спартака», а выходя на замену, этот футболист всегда может помочь команде.

В текущем сезоне 21-летний защитник принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Никита Баженов Руслан Литвинов
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