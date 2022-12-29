Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сперцян может перейти в ПСВ

29 Декабря 2022 • 16:12 Комментировать
ПСВ
...
Спарта Роттердам
07.01 23:00

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в ПСВ, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, нидерландский клуб уже контактировал с окружением 22-летнего футболиста и в самое ближайшее время рассчитывает провести встречу, чтобы обсудить потенциальный переход. При этом отмечается, что сам Сперцян не сбирается покидать «Краснодар» в зимнее трансферное окно.   

Действующий контракт футболиста с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 9 миллионов евро.

В текущем сезоне Сперцян провёл в составе «быков» 21 матч, забив 10 голов, а также отдав шесть результативных передач.   

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар ПСВ Эдуард Сперцян Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСВ СПАРТА РОТТЕРДАМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Декабря
17:34 · Россия. Премьер-лига
Агент Уткина отреагировал на информацию о предложении услуг игрока клубам Серии А
17:24 · Россия. Премьер-лига
Попов считает, что в России все игроки среднего уровня
17:17 · Россия. Премьер-лига
Пресс-служба ПСВ — о возможном подписании Сперцяна: «Мы не реагируем на трансферные слухи»
16:59 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» хочет подписать нападающего греческого «Ариса»
16:50 · Россия. Премьер-лига
Лантратов выбрал игровой номер в «Локомотиве» слухи
16:35 · Россия. Премьер-лига
​Семшов: В России тренеры не хуже Клоппа и Тухеля
16:21 · Россия. Премьер-лига
Баженов: «Для меня открытием года стал Руслан Литвинов»
16:12 · Россия. Премьер-лига
Сперцян может перейти в ПСВ
16:11 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о возможном уходе Карраскаля из ЦСКА
15:58 · Россия. Премьер-лига
Семшов: Кобелев — самый недооценённый тренер
15:53 · Россия. Премьер-лига
Самедов назвал Комличенко лучшим игроком года
15:36 · Россия. Первая лига
Яровинский уйдёт из «Рубина»
15:29 · Россия. Премьер-лига
​Глава судейского комитета Каманцев: «Хочется верить, что проверок на полиграфе больше не будет»
15:23 · Россия. Премьер-лига
В РФС назвали причину судейских ошибок в РПЛ
15:15 · Кубок России
Президент «Амкала» заявил, что команда пока не получила деньги за участие в Фонбет Кубке России
Все новости
Рекомендуем