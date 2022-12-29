Сперцян может перейти в ПСВ

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в ПСВ, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, нидерландский клуб уже контактировал с окружением 22-летнего футболиста и в самое ближайшее время рассчитывает провести встречу, чтобы обсудить потенциальный переход. При этом отмечается, что сам Сперцян не сбирается покидать «Краснодар» в зимнее трансферное окно.

Действующий контракт футболиста с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 9 миллионов евро.

В текущем сезоне Сперцян провёл в составе «быков» 21 матч, забив 10 голов, а также отдав шесть результативных передач.