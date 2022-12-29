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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент высказался о возможном уходе Карраскаля из ЦСКА

29 Декабря 2022 • 16:11 Комментировать

Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, ответил на вопрос о возможном уходе игрока из клуба. Ранее сам хавбек не исключил свой уход из стана «армейцев» этой зимой.

«Хорхе не собирается покидать ЦСКА. Его контракт рассчитан еще на 3,5 года. Мы не рассматриваем варианты со сменой клуба. Никто не интересуется Карраскалем сейчас», — приводит слова Родригеса Sport24.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и записал в свой актив шесть результативных передач. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Карраскаля в 9 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Хорхе Карраскаль Мартин Родригес
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