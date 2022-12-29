Семшов: Кобелев — самый недооценённый тренер

Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов ответил на вопрос, какого специалиста он считает самым недооценённым за свою карьеру игрока.

«Наверное, Кобелев, который потерялся сейчас из этой обоймы тренеров. Можно вспомнить успехи «Динамо», которые были при нем. Отношение к футболу, тренировки», — приводит слова Семшова «Матч ТВ». Тренер считает, что Кобелев еще может в будущем вернуться в футбол.

Напомним, последним местом работы 54-летнего Кобелева было московское «Динамо», которое он возглавлял с 2015 по 2016 год. Помимо этого, он был главным тренером «бело-голубых» в период с 2006 по 2010 год, а также работал в «Крыльях Советов» (2011-2012).