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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Глава судейского комитета Каманцев: «Хочется верить, что проверок на полиграфе больше не будет»

29 Декабря 2022 • 15:29 Комментировать

Павел Каманцев, который возглавляет судейский комитет Российского футбольного союза, ответил на вопрос по поводу проверок арбитров на полиграфе.

Стоит напомнить, что в своё время целый ряд российских арбитров проходили проверки на так называемом детекторе лжи.

«Никогда не говори никогда, но мы надеемся, что показали субъектам футбола, что РФС испытывает нулевую толерантность по отношению к предвзятому судейству и договорным матчам. Мне хочется верить, что больше проверок у нас не будет», - высказался Каманцев, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Стоит сказать, что тема судейства в российском футболе остаётся одной из наиболее обсуждаемых. Внедрение системы ВАР не решило всех проблем, и после игры у клубов регулярно появляются вопросы насчёт тех или иных судейских решений.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Судейство Павел Каманцев
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