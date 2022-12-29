В РФС назвали причину судейских ошибок в РПЛ

Павел Каманцев, который возглавляет судейский комитет Российского футбольного союза, высказался о качестве судейства в первой части чемпионата России.

По словам Каманцева, в начале сезона наблюдалось опережение графика в плане устранения судейских ошибок, но под конец сентября снова наметилась отрицательная динамика прошлого чемпионата. Руководитель объяснил, в чём причина такого явления.

«Мы анализировали, почему произошло столь резкое ухудшение качества и возросшее количество ошибок, и поняли, что это связано как раз с тем, что в этот момент на судей выпала сверхнагрузка - они судили каждые выходные и в середине недели», - высказался Каманцев, чьи слова на страницах своего сайта приводит «Матч ТВ».

За первую часть сезона Павел Каманцев поставил арбитрам «четвёрку».