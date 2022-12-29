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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Карраскаль признался, что его беспокоит еврокубковый бан

29 Декабря 2022 • 15:12 Комментировать

Футболист ЦСКА Хорхе Карраскаль признался, что его беспокоит отстранение российских клубов от турниров, которые проводит УЕФА.

Напомним, что Российский футбольный союз в настоящий момент находится под санкциями со стороны УЕФА.

«Беспокоит ли меня то, что российские клубы не могут выступать в еврокубках? Конечно. Я бы хотел поиграть в Лиге чемпионов или Лиге Европы, но в нынешних обстоятельствах моя команда не может принимать участие в этих турнирах», - сказал Карраскаль. Слова 24-летнего колумбийца приводит телеграм-канал «ЭкСпорт», ссылаясь на Primertiempo.

Отметим, что Хорхе Карраскаль допускает вариант со своим уходом из ЦСКА в зимнее трансферное окно.

Добавим, что ЦСКА после первой части чемпионата России занимает пятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Хорхе Карраскаль
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