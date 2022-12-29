​Карраскаль допустил уход из ЦСКА

Атакующий полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль допускает вариант со своим уходом из клуба в зимнее трансферное окно.

«Какова вероятность, что я сменю команду зимой? Честно говоря, не знаю, этим занимается мой агент. Надеюсь, когда в России закончатся праздники, мне скажут, что будет дальше», - слова Карраскаля приводит телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина» со ссылкой на Primertiempo.

При этом 24-летний колумбийский футболист отметил, что ему всё нравится в его нынешней команде.

В ЦСКА Хорхе Карраскаль оказался в феврале. С тех пор он провёл за московский клуб 31 официальный матч, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач на партнёров.