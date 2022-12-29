Услуги российских игроков предлагали клубам Серии А

Услуги четырёх российских футболистов предлагали командам чемпионата Италии, об этом сообщает Sport24.

По информации источника, клубам Серии А были предложены полузащитники Руслан Литвинов («Спартак») и Даниил Уткин («Ростов»), защитник Игорь Дивеев (ЦСКА) и форвард Александр Соболев («Спартак»).

Стоит отметить, что ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о заинтересованности итальянских команд в 23-летнем Дивееве.

Напомним, зимнее трансферное окно откроется в России 25 января и продлится до 22 февраля, а в Италии период дозаявок будет открыт со 2 января по 31 января.