В «Енисее» отреагировали на информацию об уходе Горлова в «Пари НН»

Директор «Енисея» Алексей Ивахов ответил на вопрос о возможном уходе наставника команды Артёма Горлова в «Пари НН».

«Не могу ничего комментировать, у меня нет никакой официальной информации», — цитирует Ивахова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «Пари НН» сделал выбор в пользу Горлова, но клубу еще предстоит договориться с «Енисеем» о переходе главного тренера. Отмечалось, что если переговоры между сторонами пройдут успешно, то в красноярский клуб вернется экс-тренер «Сочи» Вадим Гаранин.

Напомним, ранее нижегородцев покинул Михаил Галактионов, который возглавил московский «Локомотив».