Гаджиев назвал лучших игроков РПЛ в 2022 году

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос, каких футболистов РПЛ он считает лучшими в 2022 году.

«Наверное, выделю Малкома Филипе из «Зенита» или опорного полузащитника Вильмара Барриоса, а если из «Спартака», то Куинси Промес», — цитирует Гаджиева Metaratings.

По мнению функционера, Промес является таким игроком, который в раздевалке может сплотить и настроить команду, плюс ко всему нидерландец обладает выкосим уровнем мастерства.

В нынешнем сезоне Промес забил 14 мячей в 16 матчах Российской премьер-лиги, а на счету Малкома 12 голов в 17 встречах.

Напомним, возобновление РПЛ произойдет в марте 2023 года.