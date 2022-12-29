Геркус: «Зимой «Торпедо» планирует укрепить несколько позиций»

Президент «Торпедо» Илья Геркус высказался о планах московского клуба на зимнее трансферное окно.

По словам Геркуса, зимой «автозаводцы» рассчитывают укрепить сразу несколько позиций, однако вместе с тем президент отметил, что сделать это будет непросто.

«Есть проблема с привлечением игроков из-за границы, есть конкуренция между нашими клубами за отечественных игроков. Сложностей добавила внешнеполитическая ситуация», — цитирует Геркуса ТАСС.

Отметим, что после 17 туров «Торпедо» замыкает турнирную таблицу, имея в своём активе шесть набранных очков. Свой следующий матч «автозаводцы» проведут 4 марта против «Краснодара». Начало — в 19:00 по московскому времени.