Геркус назвал главную задачу «Торпедо» на остаток сезона

Президент «Торпедо» Илья Геркус высказался о доверии к главному тренеру команды Андрею Талалаеву и целях на вторую часть сезона.

«Человек, который только пришел, должен адаптироваться к команде и адаптировать ее. Мы абсолютно доверяем Андрею Викторовичу, надеемся и верим в него. Мы работаем вместе, одной командой», — цитирует Геркуса ТАСС.

По словам функционера, он верит в то, что команда сможет побороться за выживание и выбраться из зоны прямого вылета. Геркус отметил, что подняться на две позиции выше в турнирной таблице — главная цель «Торпедо».

После 17 туров «автозаводцы» занимают последнее место в чемпионате России, набрав шесть очков.