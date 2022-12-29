Боссы «Пари НН» определились с позицией нового главного тренера команды.

По информации телеграм-канала «ФНЛ с Ильёвым», выбор пал на нынешнего наставника «Енисея» Артёма Горлова. 28 декабря тренер приезжал в Нижний Новгород, где провел встречу с руководством команды. Отмечается, что боссы ему уже провели экскурсию по городу и клубной базе.

При этом сообщается, что «Пари НН» пока не договорился с «Енисеем» о переходе Горлова. Источник заявил, в случае успешных переговоров между сторонами, в красноярский клуб вернется Вадим Гаранин, который после ухода из «Сочи» находится в свободном плавании.