Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью порталу «Евро-Футбол.Ру» высказался о переходе в «Локомотив» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

- Как вы восприняли приход Пиняева и Глушенкова в «Локомотив»?

- Любые переходы талантливых игроков говорят о том, что люди думают и хотят изменить ситуацию в команде. Причем не просто привозят котов в мешке, а людей, на которых можно рассчитывать, с чьей игрой можно связывать ближайшее будущее. Два игрока молодые и талантливые. Но я не стану говорить, что с их приходом круто изменится турнирная ситуация. Эти ребята создадут конкуренцию, но пока они сами не определяют политику любого клуба. Если клуб борется за десятое место, к которому «Локомотив» нельзя отнести, то им проще встраивать себя в систему. А если говорить о том, на что команда должна рассчитывать, то они пока не способны в силу опыта и возраста. Мне нравится, что они россияне и очень талантливые. Оба являются кандидатами в сборную. И у них, и у болельщиков есть надежда на движение вперед.

- Есть мнение, что эти молодые футболисты еще не готовы к решению серьезных задач. А вы как считаете?

- Переходы больших игроков всегда связаны с их достижениями сегодняшними. Если Холанн переходит куда-то, то есть понимание, что он будет забивать, и у новой команды будет явное движение вперед. А это молодые ребята.

- Смогут ли они взвалить на себя ношу ответственности в новом клубе?

- Это пока непонятно. Но не испортить картину и даже чуть ее разукрасить они способны. Это в любом случае приобретение лучшее, чем в последнее время покупали в «Локомотиве».

- Пиняев и Глушенков будут твердыми игроками основы?

- Они могут быть футболистами основы, но сказать, что все будет зависеть от них, я не могу. Это далеко не Промесы. Болельщикам надо настроиться на то, что спрос с них должен быть соответствующим. Чтобы ребята сами не запутались. Болельщики всегда требовательные, и они будут ждать от них голов уже сегодня. Но это не те игроки, которые будут давать такой продукт на регулярной основе. Они еще в поисках. Есть талант, но пока непонятно, что они могут дать.

- То есть, от них не стоит требовать сиюминутных результатов?

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- Галактионов знает этих игроков и их возможности. С его подачи они оказались в «Локомотиве». Тренеру тоже не хочется быть однодневкой. Он хочет прийти надолго. Эти ребята тоже пришли на долгие годы. Ну а то, что они будут прогрессировать при желании и определенных требованиях, это однозначно.

- Как думаете, если ставка будет делаться на российских игроков, может ли «Локомотив» расстаться с кем-то из иностранцев?

- Зачем, если они устраивают клуб? Искусственно их удалять не стоит. С кем-то из легионеров связывают большие надежды, кто-то сам уедет, чтобы не быть завязанным на финансах. Это самостоятельные личности, которые будут способны конкурировать с легионерами, находящимися в команде. В составе «Локомотива» нет особо одаренных иностранцев, с которыми можно связывать огромные надежды. Мне кажется, что Пиняев и Глушенков могут помочь в создании новой команды. У них не хватает единения и понимания задачи и того, как они должны решаться. Люди обременены поиском своих целей внутри команды. А так не должно быть. Все должно подчиняться общим целям.

- Пишут, что «Локомотив» договорился о трансфере Ильи Лантратова из «Химок». Как оцениваете этот переход?

- Хороший вратарь с хорошими задатками. Он талантливый. Играя постоянно в «Химках», его можно было хорошо изучить, что «Локомотив» и сделал. Скоро Гилерме займет нишу третьего вратаря, и это хорошее приобретение. Оно даст возможность тренерам выбирать лучшего из трех. А раньше постоянно играли только двое, а теперь появится вратарь с хорошим опытом и знаниями российского чемпионата.

- Лучше иметь трех равноценных голкиперов или нужен один основной?

- Хорошо, когда есть вратари, из которых можно выбирать. Жизнь определит, кто будет первым номером. Тут ведь важны и человеческие качества футболиста: будет ли Лантратов в одной телеге или будет себя противопоставлять своим коллегам. Важный момент селекции - определить человеческие качества и интеллект. Как поведет себя человек, когда ему будет сложно. Будет ли он относиться с пониманием или тянуть одеяло на себя.

Елена Григорьевская