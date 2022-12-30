«Зенит» освоил Бразилию, «Ливерпуль» забрал открытие ЧМ-2022, Мудрика не отпустили в АПЛ: главные трансферы и слухи недели

Главные трансферные новости прошедшей недели

Завершается последняя неделя 2022-го года. Самое время подводить итоги, вспоминать лучшие моменты, строить планы на будущее и… активизировать футбольные трансферы. С первого января открывается «окно» в топовых европейских чемпионатах, но клубы уже сейчас подготовили почву и пару громких офферов. «Евро-футбол.ру» резюмирует итоги прошедшей недели в мире агентов и трансферов. Самые интересные новости и свершившиеся переходы/аренды собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

«Зенит» и переговоры с Бразилией

Руководство «Зенита» отбыло в командировку в солнечную Бразилию неслучайно. Нет, не потому что в Санкт-Петербурге стало холодно, а потому что нужно договариваться по трансферу сразу нескольких футболистов. «Коринтианс» всё никак не хочет возвращать Юри Альберто, не горит желанием ехать в Россию и сам футболист. Более того, не останутся в Санкт-Петербурге и Густаво Мантуан с Иваном, приехавшие лишь в начале сезона.

Переговоры с «Коринтиансом» прошли масштабные. Местные СМИ сообщают, что «Зенит» выторговал себе двух бразильцев в обмен на трёх. 50% прав на Юри Альберто отойдёт «Коринтиансу», взамен питерцы получат 50% прав на 19-летнего крайнего защитника Роберта Ренана. Он и опорный полузащитник Ду Кейруш (на правах аренды) пополнят «Зенит» в январе. Юри Альберто продолжит выступать за «Коринтианс», вернётся в родной клуб и голкипер Иван. Аренду Густаво Мантуана удалось продлить до конца сезона. Вот такая сложная бразильская математика.

«Локомотив» и переговоры с Россией

За счёт трансферов хочет вернуться на прежние позиции «Локомотив». На семь очков сейчас «Крылья» опережают «железнодорожников», и отыгрывать этот отрыв уже будут лидеры самарской команды. «Локомотив» официально представил двух новичков, о которых говорят уже вторую неделю. Главный талант России Сергей Пиняев и экс-игрок «Спартака» Максим Глушенков стали «железнодорожниками». Оба подписали четырёхлетний контракт, Сергей взял 19-й номер, а Максим – 15-й.

На этом работа «Локомотива» на трансферном рынке совсем не завершена. Инсайдеры уверяют, что в ближайшие дни будет оформлен ещё один переход. Голкипер «Химок» Илья Лантратов, которого в разное время отправляли то в «Зенит», то в ЦСКА, выбрал в итоге «Локо». Так что, ждём вскоре официальное подтверждение. Но не только победами славится трансферная кампания «Локомотива», легионера заманить не удалось. Защитник «Вальядолида» и сборной Марокко, знатно пошумевшей на ЧМ-2022, Джавад Эль-Ямик отказался ехать в Москву. Марокканец настроен на большой клуб.

Европейские чемпионаты

«Ливерпуль» провернул топ-трансфер

И вновь говорим о ЧМ-2022. Послесловие чемпионата мира явно подарит на много классных трансферов. И вот, один из них. Коди Гакпо стал одним из главных открытий мундиаля. Все семь очков сборной Нидерландов на групповом этапе форвард добыл своими тремя голами. А всего в этом сезоне у Гакпо 18 голов и 18 ассистов за 34 матча. Бешенный потенциал голландца заметили в Англии: «Ливерпуль» уже анонсировал трансфер форварда, показав всему миру его фото с красной футболкой под номером 18. Сумма трансфера совсем не шокирующая – 50 миллионов евро + бонусные выплаты. На фоне Антони из «МЮ» такие цифры смотрятся смехотворно.

Мудрик и Фернандес пока никуда не едут

Энцо Фернандес тоже знатно пошумел на ЧМ-2022. Стал чемпионом мира и лучшим молодым игроком мундиаля. За аргентинцем уже пришёл «Челси» и сходу вывалил 120 миллионов евро, прописанные в контракте в качестве отступных. Но не всё так просто. Инсайдеры поговаривают, что Энцо Фернандес хочет этот сезон завершить в «Бенфике», у которой в 1/8 финала Лиги чемпионов отличные шансы против «Брюгге». И только летом аргентинцем собирается рассматривать предложения от топ-клубов.

Главный талант Украины Михаил Мудрик тоже пока в АПЛ не едет. Но не по своей воле. Лидер «Шахтёра» на ЧМ-2022 сверкнуть не мог, зато в Лиге чемпионов козырнул парой выдающихся матчей и стал лакомым куском на трансферном рынке. Основным претендентом на Мудрика называют лондонский «Арсенал», лидирующий в АПЛ. Правда, пока переговоры идут с трудом. «Канониры» подняли своё предложение с 40+20 до 45+25 (основная сумма и бонусы), но вновь получили отказ. «Шахтёр» хочет выручить порядка 100 миллионов евро.