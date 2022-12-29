Широков: «Надо смотреть, как Пиняев и Глушенков проявят себя в «Локомотиве»

Экс-игрок «Зенита» Роман Широков прокомментировал переход нападающих Сергея Пиняева и Максима Глушенкова из «Крыльев Советов» в «Локомотив».

«Пока трудно что-то думать об этих трансферах. Надо смотреть, как Пиняев и Глушенков проявят себя», — цитирует слова Широкова «Чемпионат».

Эксперт считает, что некоторые легионеры могут покинуть «Локомотив», поэтому Глушенков и Пиняев имеют шансы на попадание в основной состав.

Ранее стало известно, что «железнодорожники» выкупили Пиняева и Глушенкова у самарского клуба. Нападающие подписали контракты с московским «Локомотивом» на четыре года.