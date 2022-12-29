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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин рассказал, что ожидает от 2023 года для российского футбола эксклюзив

29 Декабря 2022 • 10:00 Комментировать

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от 2023 года.

«Конечно, хотелось бы возврата на международную арену, чтобы команды и сборная развивалась. И только так мы сможем становиться лучше. Иначе я не знаю, как быть в ситуации», — сказал Балахнин.

Напомним, в начале 2022 года сборная России и российские клубы были отстранены от международных соревнований. Национальная команда из-за этого пропустила чемпионат мира, который прошёл в Катаре, а клубы не участвуют в текущем сезоне ни в одном еврокубковом турнире.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сергей Балахнин РПЛ
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