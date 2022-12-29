Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в беседе с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру» назвал уходящий 2022 года удручающим для российского футбола.

«Для российского футбола год прошёл удручающе. Потому что мы нигде не играли, нас везде заблокировали, и только некоторые игры какие-то товарищеские. Честно сказать, даже в памяти не отложилось с кем играли. И то мы там сыграли плохо. По-моему, не выиграли и даже голы не забивали. Поэтому очень плохо прошёл. Единственное, что осталось, — это чемпионат России, который проходит в том ключе, в котором мы ожидали до начала сезона», - сказал Мостовой.

Напомним, в начале 2022 года ФИФА совместно с УЕФА приняла решение об отстранении сборной России и клубов от международных соревнований. В 2022 году национальная команда провела лишь три товарищеских матча против Киргизии (2:1), Узбекистана и Таджикистана (0:0 - оба матча).

Российские команды в нынешнем сезоне не участвуют ни в одном европейском турнире.