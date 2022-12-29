Аршавин сравнил Пиняева с Роналду

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин весьма лестно высказался об игре молодого полузащитника Сергея Пиняева.

Аршавин сказал «Матч ТВ», что по манере игры 18-летний российский футболист больше похож на Криштиану Роналду. Экс-игрок отметил, что у Пиняева, как и у португальца, очень быстрые ноги и невероятный дриблинг, но всё основано на физической готовности.

«Я был более разносторонним игроком. Это не позёрство. Говорю, как думаю», - добавил Аршавин.

Напомним, что Сергей Пиняев недавно перебрался из самарских «Крыльев Советов» в стан московского «Локомотива».