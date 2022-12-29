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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин сравнил Пиняева с Роналду

29 Декабря 2022 • 06:28 Комментировать

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин весьма лестно высказался об игре молодого полузащитника Сергея Пиняева.

Аршавин сказал «Матч ТВ», что по манере игры 18-летний российский футболист больше похож на Криштиану Роналду. Экс-игрок отметил, что у Пиняева, как и у португальца, очень быстрые ноги и невероятный дриблинг, но всё основано на физической готовности.

«Я был более разносторонним игроком. Это не позёрство. Говорю, как думаю», - добавил Аршавин.

Напомним, что Сергей Пиняев недавно перебрался из самарских «Крыльев Советов» в стан московского «Локомотива».

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Криштиану Роналду Сергей Пиняев
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