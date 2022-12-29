Жену Мамаева оштрафовали за попытку нелегально ввести дорогое кольцо из Дубая

Жену скандально известного российского футболиста Павла Мамаев оштрафовали на 200 тысяч рублей за попытку нелегально ввести в Россию кольцо из Дубая.

По информации «Р-Спорта», Надежда Санько вместе с Мамаевым прибыли в Россию из Дубая. Во время таможенного контроля у супруги футболиста было обнаружено дорогостоящее кольцо, стоимость которого оценивается почти в десять миллионов рублей. У драгоценности не было письменной декларации, так что суд оштрафовал Санько на 200 тысяч рублей.

Напомним, что Павел Мамаев пока находится в статусе свободного агента. Последней командой полузащитника были подмосковные «Химки».