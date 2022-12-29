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Актёр Баринов раскритиковал «Локомотив» за назначение Галактионова

29 Декабря 2022 • 05:30 Комментировать

Актёр и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов раскритиковал московскую команду за назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера.

Баринов сказал «Спорту день за днём», что «Локомотив» поставил нового тренера, но ведь это было тыканье пальцем в небо. Актёр отметил, что люди просто гадают, получится ли у Галактионова в «Локомотиве», или нет, хотя тренер ничего ещё не добился.

«Он пока интересно молчит, интересно говорит, но результатов то пока нет. Пока радоваться просто нечему», - добавил Баринов.

Напомним, что на данный момент столичный клуб занимает лишь 14-ю строчку в турнирной таблице российского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Валерий Баринов Михаил Галактионов
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