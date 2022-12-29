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Алдонин высказался по поводу возможного перехода защитника «Пари НН» в ЦСКА

29 Декабря 2022 • 05:23 Комментировать

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал возможный переход молодого российского защитника «Пари НН» Ильи Агапова в стан «армейцев».

Алдонин сказал«РБ-Спорту», что Агапов хорошо подойдёт московской команде и добавить ей конкуренции. Экс-игрок отметил, что тренерский штаб ЦСКА постоянно варьирует схемы, так что Агапов «армейскому» клубу точно не помешает.

«Он ещё молодой, перспективный, так что ему есть куда расти», - добавил Алдонин.

Напомним, что в этом сезоне 21-летний Илья Агапов провёл в российском чемпионате в составе нижегородского клуба 13 поединков, в которых получил четыре жёлтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Евгений Алдонин Илья Агапов Пари НН Трансферы футбола - зима 2023
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