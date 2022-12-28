Талалаев рассказал, кого «Торпедо» ищет на трансферном рынке

Главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал, каких игроков сейчас ищет его клуб.

«Ищем игроков на две позиции — нападающий и 10‑й номер, распасовщик, которых в России нет за любые деньги», - цитирует Талалаева «Матч-ПРЕМЬЕР».

Наставник заявил о большой проблеме клуба – проблеме реализации моментов. Дело в том, что клубу необходим форвард, который может сделать гол, ибо за матч команда только раз 15 заходит в штрафную соперника. Форвард должен быть скоростным, обладать навыками дриблинга и забивать голы.

Сейчас «Торпедо» не позавидуешь – «автозаводцы» сезон спустя снова рискуют отправиться в Первую лигу. Ведь у московской команды всего лишь шесть очков – и это после 17 сыгранных в РПЛ матчей.