Зарплата бразильского защитника Роберта Ренана в «Зените» составит 700 тысяч евро плюс множество бонусов за личные и командные успехи. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру». Питерцам будут принадлежать лишь 50% прав на футболиста.

Напомним, что защитник «Коринтианса» Роберт Ренан вот-вот должен перейти в клуб из Санкт-Петербурга. Он войдёт в сделку «Зенита» и «Коринтианса» по нападающему Юри Альберто.

В 2022 году у Ренана 17 матчей за «Коринтианс» и две голевые передачи, по версии портала Transfermarkt стоимость игрока – 2 млн евро. Отметим, бразильскому защитнику всего 19 лет.