Газинский назвал игрока, которым восхищался в «Краснодаре» больше всех

Бывший полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский рассказал, какие партнёры по «Краснодару» заставляли его ими восхищаться. Он назвал несколько фамилий: Гранквист, Измайлов, Широков, Мамаев, Перейра. Но подробнее всех захотел рассказать о шведском защитнике Андреасе Гранквисте.

«Гранквист вообще всё умеет и не напрягается: обеими ногами исполняет передачи на любое расстояние, здорово позицию держит», - цитирует Газинского «Чемпионат».

Он добавил, что у шведа – прекрасное понимание футбола, и несмотря на то, что он был защитником, он очень оснащён в техническом плане.

Отметим, что Гранквист выступал за «быков» с 2013 по 2018 год. Ныне 37-летний швед завершил карьеру.