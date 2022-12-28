Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газинский назвал игрока, которым восхищался в «Краснодаре» больше всех

28 Декабря 2022 • 20:32 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
04.03 19:00

Бывший полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский рассказал, какие партнёры по «Краснодару» заставляли его ими восхищаться. Он назвал несколько фамилий: Гранквист, Измайлов, Широков, Мамаев, Перейра. Но подробнее всех захотел рассказать о шведском защитнике Андреасе Гранквисте.

«Гранквист вообще всё умеет и не напрягается: обеими ногами исполняет передачи на любое расстояние, здорово позицию держит», - цитирует Газинского «Чемпионат».

Он добавил, что у шведа – прекрасное понимание футбола, и несмотря на то, что он был защитником, он очень оснащён в техническом плане.

Отметим, что Гранквист выступал за «быков» с 2013 по 2018 год. Ныне 37-летний швед завершил карьеру.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Андреас Гранквист Юрий Газинский
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР ТОРПЕДО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Декабря
21:47 · Россия. Премьер-лига
Стала известна зарплата Ренана в «Зените» эксклюзив
21:35 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Локомотиву» больше нужны защитники, а берут атакующих»
21:28 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин – о Лантратове в «Локомотиве»: «Достаточно интересная кандидатура»
20:47 · Россия. Премьер-лига
Ломбертс назвал Аршавина лучшим российским одноклубником
20:33 · Россия. Премьер-лига
Аршавин раскритиковал введение Fan ID
20:32 · Россия. Премьер-лига
​Кокорин: «Пока нет желания играть в России» 1
20:32 · Россия. Премьер-лига
Газинский назвал игрока, которым восхищался в «Краснодаре» больше всех
20:31 · Россия. Премьер-лига
Белоус считает, что Лантратов будет основным вратарём «Локомотива»
20:09 · Россия. Премьер-лига
​Известен срок контракта Лантратова с «Локомотивом»
19:58 · Россия. Премьер-лига
Ахметов стал автором лучшего гола «Краснодара» в первой части сезона видео
19:57 · Россия. Премьер-лига
Абаев прокомментировал переходы Пиняева и Глушенкова в «Локомотив»
19:39 · Россия. Первая лига
Агент сообщил, что Самошников хочет полностью отработать контракт с «Рубином»
19:34 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин скептически отнёсся к трансферу Пиняева и Глушенкова в «Локомотив»
19:29 · Россия. Премьер-лига
Давыдов: «Аленичев собирал чемпионский «Спартак», Каррера дал эмоций»
19:24 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» завершает трансфер Лантратова
Все новости
Рекомендуем