Белоус считает, что Лантратов будет основным вратарём «Локомотива»

Известный функционер Юрий Белоус поделился мнением о возможном переходе голкипера «Химок» Ильи Лантратова в «Локомотив».

«Лантратов — достаточно высокого уровня вратарь и, на мой взгляд, крайне недооцененный. Гилерме уже возрастной футболист. Команде нужны, как минимум три хороших голкипера», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что ему нравится игра Даниила Худякова, но он нестабилен, поэтому вратарю требуется конкурент. По мнению Белоуса, «Локомотив» сделает ставку на Лантратова, а у Худякова еще все впереди.

Ранее сообщалось, что 27-летний Лантратов завтра, 29 декабря, подпишет трудовое соглашение с «железнодорожниками».