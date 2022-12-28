​Известен срок контракта Лантратова с «Локомотивом»

Голкипер Илья Лантратов станет футболистом московского «Локомотива». Сделка должна быть закрыта в самое ближайшее время.

По данным «Чемпионата», Илья Лантратов поставит подписи под контрактом с «Локомотивом» сроком до средины 2026 года.

За «Химки» Илья Лантратов выступает с сезона 2019/2020. В нынешнем же сезоне 27-летний вратарь провёл 14 матчей, в которых пропустил 25 голов.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Илью Лантратова в 1,8 миллиона евро.

После первой части чемпионата России «Локомотив» располагается на 14-й позиции в турнирной таблице.