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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Известен срок контракта Лантратова с «Локомотивом»

28 Декабря 2022 • 20:09 Комментировать

Голкипер Илья Лантратов станет футболистом московского «Локомотива». Сделка должна быть закрыта в самое ближайшее время.

По данным «Чемпионата», Илья Лантратов поставит подписи под контрактом с «Локомотивом» сроком до средины 2026 года.

За «Химки» Илья Лантратов выступает с сезона 2019/2020. В нынешнем же сезоне 27-летний вратарь провёл 14 матчей,  в которых пропустил 25 голов.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Илью Лантратова в 1,8 миллиона евро.

После первой части чемпионата России «Локомотив» располагается на 14-й позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Илья Лантратов Трансферы футбола - зима 2023
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