​Известен срок контракта Лантратова с «Локомотивом»

Голкипер Илья Лантратов станет футболистом московского «Локомотива». Сделка должна быть закрыта в самое ближайшее время.
По данным «Чемпионата», Илья Лантратов поставит подписи под контрактом с «Локомотивом» сроком до средины 2026 года.
За «Химки» Илья Лантратов выступает с сезона 2019/2020. В нынешнем же сезоне 27-летний вратарь провёл 14 матчей, в которых пропустил 25 голов.
Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Илью Лантратова в 1,8 миллиона евро.
После первой части чемпионата России «Локомотив» располагается на 14-й позиции в турнирной таблице.
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