Полузащитник Ильзат Ахметов признан автором лучшего гола «Краснодара» в первой половине сезона, об этом сообщает официальный телеграм-канал «быков».

Отмечается, что за гол Ахметова в ворота подмосковных «Химок» в рамках Фонбет Кубка России проголосовало почти 32 процента болельщиков.

«Поздравляем Ильзата Ахметова и желаем ему как можно чаще радовать нас с вами красивыми голами за «Краснодар»! — говорится в сообщении клуба.

В текущем сезоне 24-летний хавбек принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал в свой актив три результативные передачи.