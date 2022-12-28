Илья Лантратов в ближайшее время переберётся из «Химок» в «Локомотив». Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в московском клубе Лантратов будет зарабатывать примерно один миллион евро в год. Речь идёт о сумме с учётом бонусных выплат.

В своё время Илья Лантратов уже проводил период в «Локомотиве». При этом за основную команду «железнодорожников» голкипер не играл.

В ноябре Илья Лантратов отпраздновал свой 27-й день рождения. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают голкипера в 1,8 миллиона евро.

В сезоне 2022/2023 Илья Лантратов провёл 14 матчей, в которых пропустил 25 голов.