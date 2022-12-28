Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Стало известно, сколько Лантратов будет зарабатывать в «Локомотиве» эксклюзив

28 Декабря 2022 • 19:50 Комментировать (1)

Илья Лантратов в ближайшее время переберётся из «Химок» в «Локомотив». Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в московском клубе Лантратов будет зарабатывать примерно один миллион евро в год. Речь идёт о сумме с учётом бонусных выплат.

В своё время Илья Лантратов уже проводил период в «Локомотиве». При этом за основную команду «железнодорожников» голкипер не играл.

В ноябре Илья Лантратов отпраздновал свой 27-й день рождения. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают голкипера в 1,8 миллиона евро.

В сезоне 2022/2023 Илья Лантратов провёл 14 матчей, в которых пропустил 25 голов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Илья Лантратов Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
KLINSMANN
28 Декабря 2022 в 20:33
Ну это видимо если 0 голов пропустит. А какие штрафы за пропущенные голы?)
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Декабря
20:33 · Россия. Премьер-лига
Аршавин раскритиковал введение Fan ID
20:32 · Россия. Премьер-лига
​Кокорин: «Пока нет желания играть в России»
20:32 · Россия. Премьер-лига
Газинский назвал игрока, которым восхищался в «Краснодаре» больше всех
20:31 · Россия. Премьер-лига
Белоус считает, что Лантратов будет основным вратарём «Локомотива»
20:09 · Россия. Премьер-лига
​Известен срок контракта Лантратова с «Локомотивом»
19:58 · Россия. Премьер-лига
Ахметов стал автором лучшего гола «Краснодара» в первой части сезона видео
19:57 · Россия. Премьер-лига
Абаев прокомментировал переходы Пиняева и Глушенкова в «Локомотив»
19:39 · Россия. Первая лига
Агент сообщил, что Самошников хочет полностью отработать контракт с «Рубином»
19:34 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин скептически отнёсся к трансферу Пиняева и Глушенкова в «Локомотив»
19:29 · Россия. Премьер-лига
Давыдов: «Аленичев собирал чемпионский «Спартак», Каррера дал эмоций»
19:24 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» завершает трансфер Лантратова
19:19 · Россия. Первая лига
Калешин — о подписании Эльдарушева: «Это усиление атакующего потенциала «Акрона»
19:12 · Россия. Первая лига
«Акрон» объявил о первом зимнем трансфере
19:07 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов считает, что переход Пиняева и Глушенкова в «Локо» проверит их психологию
19:02 · Россия. Премьер-лига
Колосков прокомментировал переходы Пиняева и Глушенкова в «Локомотив»
Все новости
Рекомендуем