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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Мостовой рассказал, будет ли он следить за РПЛ в 2023 году эксклюзив

28 Декабря 2022 • 23:55 Комментировать

Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал о том, что планирует продолжать наблюдать за российским футболом и в 2023 году.   

«Конечно, интересно в плане того, что я ведь футболист, всю жизнь в футболе. Я футбол смотрю больше, чем что-либо. Плохо, когда у нас не показывают английский футбол, испанский. Поэтому приходится смотреть российский. Понятно, что не все игры смотришь, а те игры, в которых команды наверху где-то. А если делать нечего, смотришь что есть», — сказал Мостовой.

На зимнюю паузу лидером в чемпионате России ушёл «Зенит», который после 17 туров набрал 42 очка. На втором месте расположился московский «Спартак», набрав 36 очков, а тройку лидеров замкнул «Ростов» с 35 очками.

Сезон Российской премьер-лиги возобновится 4 марта 2023 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Ростов Александр Мостовой РПЛ
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