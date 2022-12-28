Бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил уходящий 2022 год для российского футбола.

«Единственное печальное событие – не играет сборная. Это негативная вещь, которая ударила по всем. Еврокубки, международные матчи и наш футбол внутри тоже не сказать, что он развивается. Есть у нас одна команда, которая на голову сильнее всех, – это «Зенит».

Есть и позитивные вещи. Появляется молодёжь хорошая, но важны условия для ее развития», — сказал Балахнин.

Напомним, в феврале 2022 года ФИФА совместно с УЕФА приняли решение отстранить сборную России и клубы страны от международных соревнований на неопределённый срок.

Таким образом, сборная России пропустила из-за ограничений чемпионат мира в Катаре, а команды не выступают в еврокубках. 31 декабря, вероятнее всего РФС объявит о решении, будет ли Россия переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.