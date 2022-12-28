Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин назвал позитивные вещи в российском футболе эксклюзив

28 Декабря 2022 • 23:10 Комментировать

Бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил уходящий 2022 год для российского футбола.

«Единственное печальное событие – не играет сборная. Это негативная вещь, которая ударила по всем. Еврокубки, международные матчи и наш футбол внутри тоже не сказать, что он развивается. Есть у нас одна команда, которая на голову сильнее всех, – это «Зенит».

Есть и позитивные вещи. Появляется молодёжь хорошая, но важны условия для ее развития», — сказал Балахнин.

Напомним, в феврале 2022 года ФИФА совместно с УЕФА приняли решение отстранить сборную России и клубы страны от международных соревнований на неопределённый срок.

Таким образом, сборная России пропустила из-за ограничений чемпионат мира в Катаре, а команды не выступают в еврокубках. 31 декабря, вероятнее всего РФС объявит о решении, будет ли Россия переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС Сергей Балахнин Чм-2022 АФК РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Декабря
23:35 · Россия. Премьер-лига
Черевченко оценил шансы Лантратова попасть в сборную России
23:30 · Россия. Премьер-лига
Андреев не исключил новые зимние трансферы «Оренбурга»
23:02 · Россия. Премьер-лига
Черевченко - о Лантратове в «Локо»: «Илья достоин этого трансфера»
22:50 · Россия. Премьер-лига
Талалаев рассказал, кого «Торпедо» ищет на трансферном рынке
22:42 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Андреев - о переходе в АФК: «И сборные, и клубы должны играть на международном уровне»
22:22 · Россия. Премьер-лига
Корниленко заявил, что замена Глушенкову у «Крыльев Советов» уже есть
22:15 · Россия. Премьер-лига
Андреев рассказал о задаче «Оренбурга» на вторую часть сезона
21:47 · Россия. Премьер-лига
Стала известна зарплата Ренана в «Зените» 2 эксклюзив
21:35 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Локомотиву» больше нужны защитники, а берут атакующих»
21:28 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин – о Лантратове в «Локомотиве»: «Достаточно интересная кандидатура»
20:47 · Россия. Премьер-лига
Ломбертс назвал Аршавина лучшим российским одноклубником
20:33 · Россия. Премьер-лига
Аршавин раскритиковал введение Fan ID
20:32 · Россия. Премьер-лига
​Кокорин: «Пока нет желания играть в России» 1
20:32 · Россия. Премьер-лига
Газинский назвал игрока, которым восхищался в «Краснодаре» больше всех
20:31 · Россия. Премьер-лига
Белоус считает, что Лантратов будет основным вратарём «Локомотива»
Все новости
Рекомендуем