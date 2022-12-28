Давыдов: «Аленичев собирал чемпионский «Спартак», Каррера дал эмоций»

Нападающий «Химок» Денис Давыдов вспомнил своё чемпионство в составе московского «Спартака».

«Массимо Каррера выиграл чемпионат на «багаже» Аленичева? Само слово «багаж» – полный бред. Дмитрий Анатольевич собирал и готовил команду - это факт. Каррера дал эмоций. Здесь выиграли все», — цитирует Давыдова официальный сайт подмосковного клуба.

Футболист признался, что навсегда запомнил чемпионский сезон, ведь это был единственный год, когда он засыпал и просыпался с мыслями о тренировках, но после празднования начались новые сборы и в команде все изменилось.

Напомним, Давыдов стал чемпионом России в составе «Спартака» в 2017 году.