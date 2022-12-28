«Локомотив» завершает трансфер Лантратова

Московский «Локомотив» продолжает работу над усилением своего состава. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», московский клуб договорился о трансфере голкипера Ильи Лантратова. «Химки» получат за 27-летнего футболиста минимальную компенсацию, а также сохранят за собой процент от следующего его трансфера.

Отмечается, что Илья Лантратов подпишет контракт с «Локомотивом» в четверг. После этого футболист отправится в отпуск.

В своё время Илья Лантратов выступал за молодёжку «Локомотива». При этом за первую команду «железнодорожников» голкипер ещё не играл.

Портал transfermarkt оценивает Илью Лантратова в 1,8 миллиона евро.