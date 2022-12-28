Бобёр: «Крылья Советов» сильно потеряют после ухода Пиняева и Глушенкова в «Локомотив»

Экс-футболист «Крыльев Советов» Антон Бобёр высказался о переходе нападающих Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в «Локомотив».

«Они приняли для себя то решение, которое хотели, значит, они видят перспективу развития в «Локомотиве». Желаю им удачи», — заявил Бобёр «Матч ТВ».

Эксперт считает, что «Крылья Советов» сильно потеряют в качестве после ухода Пиняева и Глушенкова, но самарцы всегда находят замену ушедшим футболистам.

Сегодня, 28 декабря, «Локомотив» объявил о переходе Пиняева и Глушенкова из самарского клуба.

После 17 туров «Крылья» занимают 11-е место в чемпионате России, набрав 20 очков.