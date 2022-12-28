​Глушенков: «Хейтеры есть и будут»

В среду было объявлено о трансфере Максима Глушенкова из «Крыльев Советов» в «Локомотив». На страничке Глушенкова в одной из социальных сетей некоторые болельщики оставляли негативные комментарии в адрес футболиста.

«Братик, что-то хейтеров многовато», - написал в комментариях Юрий Горшков – теперь уже бывший партнёр Максима Глушенкова по «Крыльям Советов».

«Они всегда есть и будут», - ответил новичок «Локомотива».

Напомним, что Максим Глушенков поставил подписи под контрактом с «Локомотивом», рассчитанным на четыре года. За «железнодорожников» Глушенков будет выступить под номером 15.