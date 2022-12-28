Булыкин назвал главное разочарование года

Бывший игрок российской национальной команды Дмитрий Булыкин назвал главное разочарование 2022 года.

«Отстранение нашей сборной от международных игр. Но в футбольном плане 2022 год был не плохим», — заявил экс-нападающий «Локомотива» и «Аякса», чьи слова приводит Vprognoze.ru.

Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля этого года. 30 декабря исполком РФС будет принимать решение о возможном переходе отечественного футбола в азиатскую конфедерацию.