Динияр Билялетдинов: Пиняев и Глушенков — хорошие приобретения для «Локомотива» на перспективу, но нужны опытные игроки

Экс-игрок «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал переход нападающих Сергея Пиняева и Максима Глушенкова из «Крыльев Советов» в стан «железнодорожников».

«Переход Пиняева и Глушенкова — хорошие приобретения для «Локомотива» на перспективу. Парни были в «Крыльях Советов», но при всем уважении это одна история, а «Локомотив» совершенно другая», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.

Эксперт считает, что в текущей ситуации «Локомотиву» необходимо постоянно набирать очки, поэтому им следует приобрести более опытных футболистов.

Ранее стало известно, что Пиняев и Глушенков подписали со столичным клубом трудовые договоры на четыре года.