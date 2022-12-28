Булыкин: «Пиняев и Глушенков могут стать лидерами «Локомотива»

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о переходе нападающих Сергея Пиняева и Максима Глушенкова из «Крыльев Советов» в стан «железнодорожников».

«Рад, что доверяют российской молодежи. Пиняев и Глушенков — это хорошие футболисты, которые могут стать лидерами «Локомотива» и помочь клубу выйти из плачевной ситуации», — цитирует Булыкина «Спорт-Экспресс».

Эксперт допустил, что после прихода молодых игроков «Локомотив» может сделать ставку на них, в таком случае кто-то из легионеров покинет команду.

Ранее стало известно, что Пиняев и Глушенков заключили со столичным клубом четырехлетние контракты.